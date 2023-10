BAYREUTH. Sonntagmittag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus komplett aus. Durch das Feuer wurden mehrere Personen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Gegen 11.30 Uhr brach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Polizei, Feuer und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch ihr beherztes Eingreifen konnten die zirka 45 Einsatzkräfte mehrerer Abteilungen der Bayreuther Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten wegen Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt werden. Zwei Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Einsatzkräfte sperrten die Ludwig-Thoma-Straße vorübergehend während der Löscharbeiten. Nach deren Abschluss konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat an der Brandstelle die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.