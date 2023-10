1698. Fund von Betäubungsmitteln nach Kontrolle – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 21:10 Uhr, informierte ein Zugbegleiter die Bundespolizeidirektion München, dass sich im ICE 725 eine Person befindet, die keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Deshalb wurde die Person, bei der es sich um einen 16-jährigen Deutschen mit angeblichem Wohnsitz im Landkreis Dachau handelt, auf die zuständige Dienststelle der Bundespolizei gebracht.

Gegen 21:40 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst der Deutschen Bundesbahn die Bundespolizei, dass sich im besagten Zug noch eine schwarze Reisetasche befindet. Diese konnte in der Folge ebenfalls dem 16-Jährigen zugeordnet werden. In der Tasche befand sich eine größere Menge an Betäubungsmitteln. Ferner wurden bei dem 16-Jährigen ein scharfer Gegenstand, eine Bargeldsumme im dreistelligen Bereich, sowie zwei Mobiltelefone aufgefunden.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie nach dem Waffengesetz. Bei einer umgehend durchgeführten Durchsuchung des vom 16-Jährigen angegebenen Wohnsitzes im Landkreis Dachau wurde festgestellt, dass er dort nicht wohnhaft und somit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist.

Nach Vorführung vor dem Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I zur Prüfung der Haftfrage wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 82 der Münchner Kriminalpolizei.

1699. Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern; Verursacher flüchtet; eine Person verletzt – Westend

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 16:25 Uhr, fuhr eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Trappentreustraße in Richtung Arnulfstraße. An der Kreuzung zur Landsberger Straße überquerte sie diese über die Fahrradfurt geradeaus.

In diesem Moment wurde sie von einer Gruppe anderer Fahrradfahrer überholt. Ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer hielt dabei einen zu geringen Seitenabstand, so dass die 83-Jährige stürzte und sich verletzte. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1700. Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt gegen Hausmauer – Lehel

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 23:50 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Pkw Porsche auf der Triftstraße in Richtung Thierschstraße. Hier sollte er durch eine zivile Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Daraufhin beschleunigte der 31-Jährige den Pkw und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. An der Kreuzung zum St.-Anna-Platz verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Porsche kollidierte zunächst mit einem Parkscheinautomaten, zwei Verkehrszeichen und schließlich mit einer Hausmauer. Es wurde außerdem noch ein geparkter Pkw Audi beschädigt.

Der 31-Jährige verließ daraufhin den Pkw und flüchtete. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte er schließlich festgestellt werden.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000.- Euro geschätzt.

Bei dem 31-Jährigen konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und erlaubten Entfernen vom Unfallort werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1701. Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt gegen Baum – Moosach

Am Samstag, 30.09.2023, gegen 02:30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Fiat auf der Dachauer Straße stadtauswärts. Er sollte durch ein Streifenfahrzeug der Münchner Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Daraufhin beschleunigte er stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Kurz nach der Kreuzung zum Paula-Ludwig-Weg verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 21-Jährige versuchte im Anschluss zu flüchten, konnte jedoch von den eingetroffenen Polizeibeamten festgehalten werden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant durch einen Rettungsdienst versorgt.

An dem Pkw entstand Totalschaden, der Baum wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000.- Euro.

Bei dem 21-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Im Anschluss wurde deshalb noch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen vor Ort stellte sich schließlich noch heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Unfallstelle musste für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Infolgedessen kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1702. Größerer Polizeieinsatz – Feldmoching

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde der Notruf 110 des Polizeipräsidiums München darüber informiert, dass im Bereich Feldmoching in einer Wohnung eine Frau durch eine Person mit einem Messer bedroht werden würde.

Aufgrund dessen wurden sofort mehrere Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit geschickt. Die Wohnung konnte lokalisiert werden und wurde schließlich aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände durch die Einsatzkräfte geöffnet. In der Wohnung konnte jedoch niemand angetroffen werden. Die Wohnungsinhaberin, als mutmaßlich Geschädigte, kam schließlich während des Einsatzes zu ihrer Wohnung zurück.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es hier letztendlich zu keiner Straftat gekommen war.

1703. Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt in parkende Pkws; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 00:30 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi auf der Leopoldstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Schellingstraße sollte er durch einen polizeilichen Streifenwagen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 29-Jährige ignorierte das Anhaltesignal des Polizeifahrzeugs und bog stattdessen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Schellingstraße ab. Von dort fuhr er dann in die Arcisstraße und von dieser wiederum in die Zieblandstraße. An der Kreuzung zur Schwindstraße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal in mehrere geparkte Fahrzeuge. Diese wurden teilweise auf den Gehweg und in eine Mauer geschoben.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden insgesamt vier Pkw beschädigt. Der 29-Jährige musste aus dem Audi befreit werden und kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtsachschaden wird auf über 70.000.- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1704. Vergewaltigung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Sendling

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 01.50 Uhr, war eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem 28-jährigen Georgier, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, auf der Implerstraße unterwegs. Den 28-Jährigen hatte sie in einem Lokal kennengelernt und man hatte dieses mit anderen gemeinsamen Bekannten kurz zuvor verlassen.

Auf Höhe des Implerparks schob der 28-Jährige die 32-Jährige dort hinein. Auf einer Parkbank küsste er sie dann gegen ihren Willen, begrabschte sie und kam es in der Folge schließlich, trotz ihrer Gegenwehr, zur Vergewaltigung. Danach konnte sich die 32-Jährige von ihm losreißen und rannte aus dem Park. Sie bat dann vorbeikommende Personen um Hilfe, die sofort die Polizei verständigten. Der 28-Jährige konnte noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums München übernommen. Diesbezüglich wird nun im Laufe des Tages über die Haftfrage entschieden werden.

1705. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Aschheim

Am Samstag, 30.09.2023, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Ulm mit einem Pkw Nissan die östliche Umgehungsstraße Aschheim in Richtung Erdinger Straße. In diese wollte er schließlich nach links einbiegen. Für ihn galt das Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“.

Zeitgleich fuhr eine 72-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Audi die Erdinger Straße von Kirchheim kommend Richtung Aschheim.

An der Einmündung kam es beim Abbiegevorgang des 19-Jährigen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 72-Jährige fuhr frontal in die linke Fahrzeugseite des Nissan. Der Nissan drehte sich um die eigene Achse und kollidierte im Anschluss mit einer dortigen Schutzplanke. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 19-Jährige sowie eine 49-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in Ulm und eine 21-jährige Mitfahrerin mit Wohnsitz in Ulm leicht verletzt. Die 72-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000.- Euro.

Die Erdinger Straße musste für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1706. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; mehrere Personen verletzt – Freimann

Am Samstag, 30.09.2023, gegen 22:30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW mit hoher Geschwindigkeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Euro-Industriepark. Zeitgleich fuhr ein ebenfalls 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW auf dem Parkplatz.

Die beiden PKW kreuzten sich, wobei der erstgenannte 18-Jährige die Vorfahrt missachtete. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen wurde der verursachende BMW abgeprallt und fuhr direkt in ein Einkaufswagenhäuschen.

Im ersten Fahrzeug befanden sich noch ein 20-jähriger Beifahrer mit Wohnsitz in München sowie ein 18-jähriger Mitfahrer mit Wohnsitz in München. Alle drei wurden leicht verletzt.

Im zweiten Fahrzeug befanden sich neben dem 18-jährigen Fahrer noch ein 19-jähriger Beifahrer mit Wohnsitz in München sowie eine weitere Person. Der Fahrer und der Beifahrer wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000.- Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.