NÜRNBERG. (1124) In der Nacht von Freitag (29.09.2023) auf Samstag (30.09.2023) brachen bislang unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in Nürnberg Falkenheim ein und dort einen Geldautomaten auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich in den Nachtstunden Zutritt zu dem Gebäude in der Deidesheimerstraße. Im Innenraum brachen sie einen Geldausgabeautomaten auf und verursachten dabei einen hohen Sachschaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen an dem Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht oder in den Morgenstunden sowie bereits in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl