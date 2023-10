BAD KISSINGEN. Eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen, die bereits in den Abendstunden des 23.08.2023 am Eingang der Fußgängerzone in der Oberen Marktstraße stattfand, sorgte zuletzt in den sozialen Medien immer wieder für Aufregung. Auf den im Netz verbreiteten Handy-Videos war zu sehen, wie mehrere Jugendliche aufeinander losgingen. Einige Beteiligte, die zu Boden gekommen waren, wurden geschlagen und getreten. Neben den Videos wurden auch Gerüchte verbreitet, dass es Schwerverletzte und sogar ein Todesopfer gab.

Die Ermittlungen der Polizei Bad Kissingen sind soweit fortgeschritten, dass nun erste Ergebnisse veröffentlicht werden können. Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen konnten ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um polizeilich bekannte Personen, die der örtlichen Jugend- und Heranwachsendenszene zuzurechnen sind. Unbeteiligte wurden bei der Auseinandersetzung nicht angegriffen. Gegen insgesamt 6 Personen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wie sich herausstellte, wurde nur eine Person leicht verletzt. Schwerverletzte oder Todesopfer können ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Nutzer Sozialer Medien um einen besonnenen Umgang beim Verbreiten und Kommentieren solcher Videos. Es wurde u.a. auch Fake News verbreitet, dass angeblich Opfer dieser Auseinandersetzung gestorben wären und dies die Medien bzw. die Polizei verheimlichen würden.

Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geführt. Das Jugendamt des Landratsamtes Bad Kissingen ist ebenfalls eingebunden.