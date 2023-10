ZEITLOFS, LKR. BAD KISSINGEN. Am späten Samstagnachmittag ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen und hat dort zwei Wohnungen durchsucht. Die Kripo Schweinfurt hofft auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich der Einbruch in der Roßbacher Straße zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr ereignet. Der Täter stieg über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung des Hauses ein und begab sich in der Folge auch in die Wohnung im Obergeschoss. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Schweinfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.