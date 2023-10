LANDKREIS Deggendorf, Wallerfing. Am 30.09.2023, gegen 17:05 Uhr, kam es zu einem Unfall mit einem Löschfahrzeug der örtlichen Feuerwehr. Sieben Personen wurden dabei leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 32-jähriger Feuerwehrangehöriger mit seinem Einsatzfahrzeug, im Rahmen einer Alarmübung der Brandschutzwoche, die Kreisstraße von Neusling in Richtung Oberviehhausen. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug nach rechts in das Bankett und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kippte das mit acht Personen besetzte Feuerwehrfahrzeug um und kam auf der linken Fahrzeugseite in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Die sich im Fahrzeug befindlichen Feuerwehrangehörigen wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Feuerwehrfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 350.000, - Euro. An der Übung beteiligte sich ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren. Des Weiteren waren 8 Rettungswägen sowie ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme sowie Bergung des Feuerwehrfahrzeuges komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die eingesetzten Feuerwehren eingerichtet.

