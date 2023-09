Erding; Am Nachmittag des gestrigen Freitags, 29.09.2023, ereignete sich am Kronthaler Weiher nördlich von Erding ein tödlicher Badeunfall.



Ein 20-jähriger Senegalese befuhr den Weiher mit einem SUP (Stand-Up-Paddle-Board). Gegen 15:20 Uhr stürzte er etwa 20 Meter vom Ufer entfernt von seinem SUP und ging in Folge unter. Die Rettungsbemühungen mehrerer Zeugen blieben zunächst erfolglos. Zur Absuche des Sees wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Eingesetzte Rettungstaucher konnten den jungen Mann schließlich aus dem See bergen, trotz intensiver Bemühungen verstarb der 20-Jährige jedoch in einem Krankenhaus.



Die Kriminalpolizei Erding hat die weiteren Ermittlungen übernommen.