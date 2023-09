Ingolstadt; Wie bereits gestern in einer ersten Meldung berichtet (siehe unten), wurde am Freitag, den 29.09.2023, gegen 07:30 Uhr ein toter Mann an der Manchinger Straße aufgefunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat intensive Ermittlungen vorangetrieben und hierbei insbesondere den Ereignisort begutachtet und diesen mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei abgesucht.

Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt und das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen lassen auf ein Sturzgeschehen als wahrscheinlichste Ursache für den Tod des Mannes schließen.

Für die Beteiligung anderer Personen oder anderer Verkehrsteilnehmer gibt es derzeit keine Anhaltspunkte. Bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter an.

Ursprüngliche Meldung:

Ingolstadt, 29.09.2023

Nachdem heute in den Morgenstunden ein toter Mann an der Manchinger Straße aufgefunden worden war, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen übernommen. Die Umstände des Todes sind bislang noch völlig unklar.

Gegen 07:30 Uhr hatten Passanten den 56-jährigen Mann etwa auf Höhe der Abzweigung zum Fußballstadion in einem Grünstreifen liegend entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Durch den alarmierten Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in den Morgenstunden die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Fundort durchgeführt. Hierdurch war der Berufsverkehr an der Manchinger Straße zeitweise beeinträchtigt.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zwischenzeitlich die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen rund um den Bereich des Fundortes gemacht haben, um Mitteilungen unter der Telefonnummer 0841-93430.