KAUFBEUREN. Am frühen Samstagmorgen, 30.09.2023, kam es in Kaufbeuren zu einem Brand am bekannten Ausflugsziel „Römerturm“. Gegen 05:30 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Allgäu die Mitteilung über die in Brand stehende Aussichtsplattform des eigentlichen Bergfrieds der Burg Kemnat. Eine Anwohnerin war durch lautes Knistern und Knacken auf das Feuer aufmerksam geworden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr standen Teile der Brüstung und Dachkonstruktion bereits in Vollbrand. Nur durch schnelles Eingreifen der 45 Feuerwehrkräfte, der Feuerwehren Kleinkemnat, Oberbeuren und Kaufbeuren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Dachstuhl des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert verhindert werden. Bei dem Brandfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden an der Dachkonstruktion beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kaufbeuren, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zum Brand wird durch die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren übernommen. Da die die Erforschung der Brandursache noch andauert, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren, unter der Rufnummer 08341/9330 mitzuteilen. (KPI Memmingen – KDD)