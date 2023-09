MARKTOBERDORF. Die Versammlung am 30.09.2023 verlief friedlich, es kam zu keinen Zwischenfällen.

An der sich fortbewegenden Versammlung durch das Stadtgebiet von Marktoberdorf nahmen in der Spitze rund 250 Personen teil. Aufgrund des Aufzugs kam es im Stadtgebiet von Marktoberdorf in den frühen Nachmittagsstunden zu geringfügigen lokalen Verkehrsbehinderungen.

Ein alkoholisierter 56-jähriger Mann, der nicht der Versammlung zuzurechnen war, verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde daher zur PI Marktoberdorf verbracht. Nach der Entlassung der Person rief diese „Heil Hitler“ aus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

(PP Schwaben Süd/West)