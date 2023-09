LICHTENFELS. Am frühen Samstagnachmittag brach ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei Coburg.

Gegen 13.30 Uhr hatten Zeugen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Bamberger Straße mitgeteilt. Vor Ort sahen sich die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss konfrontiert. Die zirka 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr Lichtenfels wurde bei der Brandbekämpfung von Feuerwehren aus dem Umkreis unterstützt. Verletzt wurde niemand. Die Wohnungen des Hauses sind vorerst nicht bewohnbar. Mit Unterstützung der Stadt Lichtenfels konnten die Bewohner vorübergehend anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Bamberger Straße musste für die Dauer des Löscheinsatzes komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat vor Ort die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung liegen aktuell nicht vor.