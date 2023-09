BAYREUTH / KEMPTEN. Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 22-jährigen Frau, die seit dem 21.09.2023 als vermisst galt, ist beendet. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Beamte der Polizeiinspektion Kempten trafen sie am 30.09.2023 in einem Hotel in Kempten an. Sie ist körperlich wohlauf.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).