NÜRNBERG. (1120) Am späten Freitagabend (29.09.2023) kam es in Nürnberg Röthenbach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 83-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.



Der Senior wollte kurz vor 23:00 Uhr die Ansbacher auf Höhe des Parkhauses des Röthenbach Centers überqueren. Die Lichtzeichenanlage war zu dieser Uhrzeit bereits abgeschaltet. Der Mann übersah beim Einfahren auf die Bundesstraße offenbar einen von rechts kommenden Audi Q3, der in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Der Fahrer des Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann mehrere Meter weiter auf die Straße geschleudert. Er erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Notarzt und Rettungsdienst verbrachten ihn nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle umgehend in ein Krankenhaus.

Der zunächst unbekannte Fahrer des Audi fuhr nach dem Zusammenstoß davon. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und konnte während des Notrufs genaue Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen. Ein weiterer Zeuge meldete wenige Minuten später, das verunfallte Fahrzeug im Bereich der Röthenbacher Haupstraße aufgefunden zu haben – ohne Insassen. Noch während der Unfallaufnahme kam ein 33-jähriger Mann zu dem Fahrzeug zurück und gab an, der Fahrer gewesen zu sein. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Gegen den 33-jährigen mutmaßlichen Fahrer des Pkw leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 mit der Verkehrspolizei Nürnberg in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Marc Siegl