STAMMBACH, LKR. HOF. Donnerstagnacht stahlen Unbekannte einen Traktor im Stammbacher Ortsteil Weickenreuth. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagmorgen stahlen Unbekannte einen blauen Traktor der Marke New Holland im Stammbacher Ortsteil Weickenreuth. Der Traktor vom Typ T4 trug zur Tatzeit kein amtliches Kennzeichen und stand auf dem Gelände eines örtlichen Landmaschinenhändlers. Der Wert des Traktors wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.