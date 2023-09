ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nachdem ein schwer verletzter Mann auf einer Terrasse und seine leblose Ehefrau in ihrer Wohnung aufgefunden worden sind, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg weiter. Inzwischen wurde gegen den Ehemann ein Untersuchungshaftbefehl vom Ermittlungsrichter eröffnet.

Ehefrau verstorben, Ehemann durch Sturz schwer verletzt

Wie bereits berichtet, wurden am Mittwoch eine leblose Frau in ihrer Wohnung und ihr schwer verletzter Ehemann auf einer Terrasse vorgefunden. Dem aktuellen Sachstand nach, fügte der Ehemann der 64-Jährigen mit einem Messer tödliche Stichverletzungen am Oberkörper zu. Im Anschluss stürzte sich der ebenfalls 64-Jährige aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Ehemann wurde zur medizinischen Versorgung innerer Verletzungen, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, in ein Krankenhaus verbracht. Die Tatwaffe wurde in der Wohnung sichergestellt.

Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen eröffnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 64-Jährigen. Am Donnerstag wurde der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Tötungsdelikts gegen den Mann eröffnet. Er befindet sich aufgrund seiner schweren Verletzungen weiterhin im Krankenhaus.

Zu den Hintergründen und genauen Umständen des Geschehens wird unterdessen weiter ermittelt.