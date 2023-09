BAMBERG / BAYREUTH. Am Mittwochabend bemerkte ein 27-Jähriger das Fehlen seines VW Golf und zeigte dies bei der Polizei an. Einen Tag später konnten Verkehrspolizisten das gesuchte Auto auf der A9 bei Bayreuth stoppen. Der 26-jährige Insasse sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg seit Freitag in Untersuchungshaft.

Der 27-Jährige hatte seinen VW Golf am Mittwochabend für zirka zwei Stunden auf einem Parkplatz in der Feldkirchenstraße in Bamberg geparkt. Als er zum Parkplatz zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Die Kriminalpolizei Bamberg leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Am frühen Donnerstagmorgen kamen Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth dem gesuchten Auto auf der A9 bei Bayreuth auf die Spur. Sie stoppten das Fahrzeug und nahmen den 26-jährigen Fahrer fest. Dieser wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ er Haftbefehl gegen den 26-Jährigen. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten.