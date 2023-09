COBURG. Am Dienstag hatten Unbekannte zwei Wahlplakate in der Seidmannsdorfer Straße in Coburg angezündet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Vermutlich im Laufe des vergangenen Dienstags beschädigten Unbekannte zwei Wahlplakate der „Grünen“. Ein Bürger teilte dies am Abend der Polizei mit. Die Papptafeln mit Werbung für die Bezirkstagswahlen hingen an einem Laternenmast in der Seidmannsdorfer Straße auf Höhe Nummer 45 und waren zur Hälfte verbrannt worden.

Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den verbrannten Wahlplakaten in der Seidmannsdorfer Straße machen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450.