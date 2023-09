1684. Staatsschutzrelevantes Delikt – Ramersdorf

Am Freitag, 22.09.2023, bemerkte eine 13-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Anzinger/Rosenheimer Straße eine Beleidigung einer Frau durch einen bislang unbekannten männlichen Täter mit einer ausländerfeindlichen Äußerung.

Sie wies den Täter auf sein problematisches Verhalten hin, woraufhin dieser die 13-Jährige, die eine nordafrikanische Staatsangehörigkeit hat, ebenfalls ausländerfeindlich beleidigte. In der Folge versuchte er mehrfach, sie zu schlagen und traf sie dabei schließlich am Kopf. Die 13-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Täter entfernte sich vom Tatort. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Im Rahmen von intensiven und sofort aufgenommenen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die ursprünglich beleidigte Frau entfernte sich ebenfalls vor Eintreffen der Polizei.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutz) des Polizeipräsidium München übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, kräftig, blaue Augen, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und dunkelblauer Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat in Bezug auf diesen Vorfall im Bereich Anzinger und Rosenheimer Straße Beobachtungen zum Täter machen können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1685. Diebstahl eines Kraftfahrzeugkennzeichens; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuhausen

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Pkw mit osteuropäischer Zulassung einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in Osteuropa zuvor entwendet worden waren. Der Pkw war nicht zugelassen.

Der 23-jährige Fahrer des Pkw ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Er wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht. Es wurde Anzeige erstattet wegen Urkundenfälschung und des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

1686. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München die Martin-Luther-Straße in Richtung Kolumbusplatz. Hierzu nutzte er den linken der zwei Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt stockte der Verkehr in beide Fahrtrichtungen und beide Fahrspuren waren mit wartenden Fahrzeugen belegt.

Auf Höhe Grünspitz wollte ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München die Fahrbahn in Richtung Grünspitz überqueren. Er überquerte die Fahrbahn an ungesicherter Stelle obwohl circa fünfzig Meter weiter eine Fußgängerfurt mit Ampel vorhanden gewesen wäre. Er lief hierbei zwischen den wartenden Fahrzeugen hindurch und betrat unvermittelt den Fahrstreifen, welchen der 38-Jährige nutzte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 15-Jährigen und der linken Frontseite des Pkw des 38-Jährigen. Der 15-Jährige wurde in der Folge gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Er wurde hierbei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde mittelschwer beschädigt.

Die Fahrspuren waren während der Unfallaufnahme in beide Richtungen weiterhin einspurige befahrbar. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1687. Versuchter Einbruchsdiebstahl – Oberschleißheim

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 19:10 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Hochparterrewohnung eines mehrstöckigen Wohnhauses einzusteigen, indem er sich an der Fensterbank des Schlafzimmerfensters hochzog.

Durch die Geräusche wurde der Wohnungsinhaber aufmerksam und begab sich ins Schlafzimmer, wo er den Täter am Fenster sehen konnte. Dieser flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Wohnungsinhaber verständigte den Notruf der Polizei. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet, welche jedoch keine Hinweise auf den Täter ergab.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer ärmellosen dunklen Jacke und einem blauen T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Professor-Otto-Hupp-Straße, Fohlengartenweg, Haymannstraße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1688. Diebstahl eines E-Scooters; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Bogenhausen

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde der E-Scooter eines 25-Jährigen mit Wohnsitz in München gestohlen, woraufhin er am Folgetag diesbezüglich Anzeige bei einer Polizeidienststelle erstattete. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der E-Scooter mittels GPS geortet werden.

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 00:00 Uhr, konnten dann an der entsprechenden Örtlichkeit zwei Tatverdächtige, im Alter von 17 Jahren mit Wohnsitzen in München, sowie der entwendete E-Scooter angetroffen werden. Am E-Scooter konnte festgestellt werden, dass das Typenschild und das Kennzeichen zerkratzt und unleserlich gemacht wurden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden bei in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1689. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Oberschleißheim

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg; mit einem Kraftrad Kawasaki auf der B 471 von Garching kommend in Richtung Oberschleißheim. Zeitgleich fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Lahn-Dill-Kreis (Hessen) mit einem Pkw BMW die B 471 in entgegengesetzte Richtung.

An der Kreuzung zur B 13 wollte der 65-Jährige geradeaus weiterfahren. Der 64-Jährige wollte nach links auf die B13 abbiegen. Beide fuhren in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch diesen stürzte der 65-Jährige auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, circa eine Stunde, musste in südliche Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen und in östliche Fahrtrichtung ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1690. Zusammenstoß zwischen Pkw und Leichtkraftrad; zwei Personen verletzt – Sendling

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Ford auf dem Luise-Kieselbach-Platz. An der Kreuzung zur Albert-Roßhaupter-Straße wollte er geradeaus weiterfahren.

Zeitgleich fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Leichtkraftrad auf der Albert-Roßhaupter-Straße. Er wollte an der Kreuzung zum Luise-Kieselbach-Platz geradeaus weiterfahren. Mit auf dem Leichtkraftrad saß eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München.

An der Kreuzung galt für den 82-Jährigen das Verkehrszeichen 205 „Halt! Vorfahrt gewähren!“. Für den 58-Jährigen galt das Verkehrszeichen 306 „Vorfahrtsstraße“. Beide fuhren zeitgleich in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzten der 58-Jährige und die 56-Jährige auf die Fahrbahn und wurden verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 82-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren eintausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1691. Raubdelikt – Westend

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 05:00 Uhr, bemerkte eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München im Umfeld des Wiesn-Clubs das sie ihre Handtasche verloren hatte. Während sie diese vor dem Club suchte, kam ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München dazu und half ihr bei der Suche.

Zwei bislang unbekannte Männer kamen ebenfalls dazu und gaben vor, dass sie die Handtasche der 37-Jährigen gesehen hätten und boten an ihr diese zu zeigen. Sie lotsten die 37-Jährigen und den 41-Jährigen zu einem wenig frequentierten Durchgang in der Nähe, wo sie ihnen dann eröffneten, dass sie nun ausgeraubt würden.

Der 37-Jährigen wurde unvermittelt ins Gesicht geschlagen und dem 41-Jährigen ebenfalls mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der 41-Jährige daraufhin zu Boden fiel, wurde er am Boden liegend weiter geschlagen und getreten. Einer der unbekannten Täter griff dem 41-Jährigen in die Hosentasche und nahm daraus einen zweistelligen Bargeldbetrag an sich. Anschließend flüchten die beiden unbekannten Täter in Richtung Kazmairstraße.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Umfeld eingeleitet, welche jedoch keine Hinweise auf die Täter brachte.

Die 37-Jährige wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 – 1,70 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schlank, kurze dunkle Haare, kurzer dunkler Bart, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schlank, kurze dunkle Haare, kurzer dunkler Bart, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heimeranstraße, Angelika-Lex-Weg, Kazmairstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.