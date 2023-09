BUCHLOE / BAB 96. In den frühen Morgenstunden des 29.09.23 kam es im Bereich der Anschlussstelle Buchloe zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann starb.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich zwischen einem Lastzug und einem Kleintransporter mit. Im Zuge des Auffahrvorgangs des Lastzugs von der B 12 auf die A 96 fuhr der Kleintransporter, welcher ebenfalls auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen auf diesen auf und kam anschließend an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrer des Kleintransporters, ein 55-jähriger Mann, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle musste die A 96 bis 09.30 Uhr voll gesperrt werden. Zur Bergung und Absperrung war die Feuerwehr Buchloe vor Ort. (APS Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).