Brand auf Balkon ausgebrochen – Dachstuhl beschädigt – Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend brach ein Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses aus und griff auf den Dachstuhl über. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen wohl im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Zeugin den Brand im Rebenweg und verständigte umgehend eine Bewohnerin. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Goldbach und Unterafferbach brachten den Brand, der sich bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte, nach ihrem Eintreffen schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt für die Brandentstehung verantwortlich.

Zwei Leichtverletzte nach Fahrradunfällen - Verursacher geflüchtet

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT/DAMM. Am Donnerstag haben sich zwei Verkehrsunfälle zwischen Fahrradfahrern ereignet, die leichte Verletzungen nach sich zogen. Die Unfallverursacher flüchteten jeweils von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfall in der Schillerstraße

Gegen 10:10 Uhr stand eine 37-jährige Frau mit ihrem Fahrrad an der Fußgängerampel in der Schillerstraße unterhalb der Bundesstraße 26. Ein E-Bike-Fahrer fuhr der Dame in das Hinterrad, woraufhin beide Beteiligten stürzten. Die 37-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen am Gesäß zu und ihr Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Der E-Bike-Fahrer stieg anschließend wieder auf und entfernte sich in Richtung Schillerstraße von der Unfallstelle.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 60 - 70 Jahre alt

Hat Graues, volles Haar und einen grauen Vollbart

Trug ein beiges Oberteil und eine beige Chinohose

Unfall in der Löherstraße

Gegen 13:25 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Mountainbike über den Fußgängerüberweg in der Löherstraße. Ein entgegenkommender Fahrradfahrer fuhr gegen sein Hinterrad, woraufhin der Jugendliche stürzte. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen am Oberkörper zu und sein Fahrrad wurde beschädigt. Der entgegenkommende Fahrradfahrer entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 15 Jahre alt

Schwarze Haare

Trug einen weißen Fahrradhelm

Personen, die Hinweise zu den Unfällen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

67-Jähriger versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen – Grund stellt sich schnell heraus

COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBEGR. Der Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen. Ein Alkoholtest ergab rund 0,9 Promille.

Gegen 16:50 Uhr sollte ein Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens gab der Fahrer sofort Gas und flüchtete zunächst über einen Fahrradweg und bog dann auf eine Wiese ab. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Streifenwagen abgestellt werden. Der Fahrer konnte anschließend durch den Polizeibeamten zu Fuß zum Anhalten gebracht werden.

Der Grund für sein Verhalten war schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 0,9 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge.

Den 67-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr wurde im Haferweg ein geparkter schwarzer Audi auf der Fahrerseite beschädigt.

BESSENBACH, OT KEILBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag, zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurde in der Ignaz-Klug-Straße ein geparkter schwarzer Opel Corsa an der Beifahrertüre beschädigt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Sonntag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr wurde ein geparkter blauer Opel Adam am Heck und der Fahrzeugfront beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG AM MAIN, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein schwarzer Toyota vorne rechts beschädigt. Der Pkw parkte in der Bachstraße am rechten Straßenrand.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag und Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Blumengesteck vor einer Haustüre in der Straße "An der Lederfabrik".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein silberner Opel am Heck beschädigt. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz am Main in der Bocksbeutelstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstag zwischen 22:00 Uhr und 22:25 Uhr wurden drei Warnleuchten einer Polizeiabsperrung auf der A3 beschädigt.

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFEFNBURG. Zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr wurde ein Sattelzug an der Fahrzeugfront beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf dem Rasthof der BAB Südseite der A3 in der letzten Parkreihe vor dem Hotel.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.