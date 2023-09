BIESSENHOFEN, LKR. OSTALLGÄU. Ein bislang unbekannter Täter stellte sich vier Jahre nach seiner Tat selbst bei der Polizei. Er hatte bei einem Einbruch rund 900 Eishockeyschläger im Gegenwert von rund 70.000 gestohlen.

Seiner unerwarteten Festnahme einer ausländischen Polizeibehörde wollte wohl der Mann zuvorkommen, der Anfang September dieses Jahres bei der Kemptener Polizei vorsprach und sich den Beamten als Gesuchter vorgestellt hatte. Tatsächlich stellte sich schnell heraus, dass ein Europäischer Haftbefehl gegen ihn vorlag und er zum Zwecke der Untersuchungshaft festgenommen werden muss.

Dies taten die Beamten und führten den Mann am folgenden Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vor. Dieser setzte den Haftbefehl gegen die Erteilung von Auflagen außer Vollzug; der Tatverdächtige verfügt zwischenzeitlich im Inland über einen Wohnsitz und eine Arbeitsstelle.

Der Mann war 46 Jahre alt, als er gemäß den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ende 2019 in eine Lagerhalle in Biessenhofen (Lkr. Ostallgäu) eingebrochen und daraus rund 900 neuwertige Eishockeyschläger im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen haben soll.

Auf die Identität des Mannes waren die Ermittler der Kripo über akribische Spurensicherung am Tatort gelangt. Ermittlungen über Europol ergaben, dass er bereits in der Slowakei, in Österreich und der Schweiz wegen Einbrüchen auffällig geworden war und Haftstrafen abgebüßt hatte. Nun können die Ermittler auch in Deutschland das Strafverfahren gegen ihn betreiben. (KPI Kempten)

