ROßBACH, LKR. ROTTAL-INN: Wie bereits am 27.09.2023 durch die Polizei Pfarrkirchen berichtet wurde, ereignete sich auf der Kreisstraße 40 ein tragischer Verkehrsunfall.

Dabei kam ein 67-jähriger Motorradfahrer in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Motorradfahrer wurde noch am Unfallort durch zwei Notärzte reanimiert. Als Unfallursache wurden bereits am Unfallort medizinische Probleme vermutet. Mittlerweile ist der 67-jährige Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben.

