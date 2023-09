BAMBERG. Am Mittwochnachmittag kam es auf einer Baustelle in der Zollnerstraße in Bamberg zu einem Raub durch mehrere Täter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden fünf Haftbefehle erlassen.

Am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, gerieten auf einer Baustelle in der Zollnerstraße rumänische Bauarbeiter aneinander. Fünf Beteiligten wird vorgeworfen, einen ihrer Kollegen für ihre Entlassung verantwortlich gemacht und ihn zur Rechenschaft gezogen zu haben. Die Männer im Alter von 25 bis 57 sollen den 53-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert und ihm seine Geldbörse mit über 2.000 Euro Bargeld sowie zwei Handys gestohlen haben. Ein 51-Jähriger soll versucht haben, das Opfer mit einem Messer zu stechen. Der Stich konnte glücklicherweise abgewehrt werden. Trotzdem war eine Behandlung im Krankenhaus nötig. Die eingesetzten Streifen der Bamberger Polizei nahmen die fünf Arbeiter fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließen Ermittlungsrichter am Donnerstag Haftbefehle gegen alle fünf Tatverdächtigen. Sie befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.