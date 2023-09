BURGKIRCHEN, LKR. ALTÖTTING. Am Mittwochmorgen (27. September 2023) kam es in einem Beherbergungsbetrieb in Burgkirchen zu einem Streit zwischen zwei Männern. Hierbei soll einer der beiden Männer versucht haben, mit einem Messer auf sein Gegenüber einzustechen. Die Kripo Mühldorf am Inn hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, 27. September 2023, gegen 08:00 Uhr kam es in einem Beherbergungsbetrieb in Burgkirchen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 27-jährigen Asylbewerber und einem 44-Jährigen aus dem Landkreis Altötting. Nach Angaben des 44-jährigen Opfers versuchte der 27-jährige Bewohner im weiteren Verlauf mit einem Messer auf diesen einzustechen. Bei dem Vorfall wurden glücklicherweise weder Opfer noch Täter, beide türkische Staatsangehörige, verletzt.

Nach den getroffenen Erstmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Burghausen, ersten Untersuchungen und Spurensicherungsmaßnahmen durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeistation Mühldorf, übernahm die weitere Sachbearbeitung das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein erfolgen nun weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.