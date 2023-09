Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Fünf Unbekannten wird vorgeworfen, am Montagmorgen eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt zu haben. Zwei Tage später nahmen Ermittler der Bamberger Kripo einen Tatverdächtigen fest. Das Amtsgericht Bamberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen 3 Uhr am Montagmorgen sollen fünf Unbekannte in die Wohnung einer 50-Jährigen in der Brennerstraße eingedrungen sein. Ihnen wird zur Last gelegt, maskiert und mit einer Machete sowie einem Hammer bewaffnet die Wohnungsinhaberin bedroht zu haben um von ihr Bargeld zu erpressen. Die Männer sollen letztlich Wertgegenstände und Elektronikartikel im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrages erbeutet haben. Am Mittwochnachmittag nahmen Beamte der Kriminalpolizei Bamberg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg einen Tatverdächtigten fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung, in der sich der junge Mann seit einiger Zeit aufhielt, fanden die Ermittler Beweismittel und beschlagnahmten diese. Der 19-Jährige wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den anderen Tätern dauern an.