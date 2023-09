GEISENHAUSEN, LKRS. LANDSHUT. Frontalzusammenstoß von zwei Pkw auf der Bundesstraße 299. Beide Fahrzeugführerinnen eingeklemmt.

Am Donnerstag, den 28.09.2023, gegen 13.40 Uhr befuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstr. 299 von Landshut kommend in Fahrtrichtung Geisenhausen. Kurz vor der Abfahrt nach Geisenhausen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort frontal mit einer 49-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen, die in Fahrtrichtung Landshut unterwegs war. Durch die Heftigkeit des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführerinnen in ihren Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels Rettungsspreizer befreit werden. Nach Angaben der eingesetzten Notärzte erlitten beide Unfallbeteiligte lebensgefährliche Verletzungen. Es waren zwei Rettungshubschrauber eingesetzt, die die Verletzten ins Krankenhaus verbrachten. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Der Gutachter befindet sich auf dem Weg zur Unfallstelle. Die B 299 ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr leitet den Verkehr um.

