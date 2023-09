Polizeiinspektion Miltenberg

Unfall beim Fahrstreifenwechsel – Zeugen gesucht

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag ist es auf der Großostheimer Straße auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 469 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch nach Zeugen.

Gegen 16:25 Uhr wollten ein Sattelzug und ein schwarzer Pkw der Marke Mercedes auf die Bundesstraße 469 auffahren. Als ein weiterer Sattelzug zwischen die Beiden einscherte, musste der schwarze Mercedes um einen Zusammenstoß zu verhindern in den Gegenverkehr ausweichen und stieß gegen das Heck des vorausfahrenden Sattelaufliegers. Der Sattelzug, der den Fahrstreifen wechseln wollte, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um eine gelbe Sattelzugmaschine mit Miltenberger Zulassung handelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der beteiligte Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Sattelzug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Versuchte Einbrüche - Wer hat etwas gesehen?

BREITENDIEL, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter offenbar versucht, in ein Mehrparteienhaus sowie in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Der Täter kam jedoch nicht ins Innere und konnte unerkannt entkommen. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Um 13:11 Uhr schaute ein unbekannter Mann durch die Scheibe einer Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße. Hierbei wurde der Mann durch die Bewohnerin gesehen und angesprochen. In der Folge flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später, gegen 13:25 Uhr, stieg nach derzeitigem Ermittlungsstand derselbe Täter über eine Mülltonne auf das Vordach eines Mehrparteienhauses ebenfalls in der Sudetenstraße. Hierbei wurde der Mann jedoch von einer Bewohnerin gesehen und flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike über Flurwege in Richtung Miltenberg.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 175 cm groß und schlank

Ca. 25 Jahre alt

Sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Trug eine beige Hose, einen schwarzen Pullover und eine dunkle Cap

Flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Miltenberg

Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

