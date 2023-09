LANDSHUT. Am Montag, 18.09.2023, wurde kurz nach Mitternacht ein verletzter Mann mit einem Fahrrad in der Nähe des Johann-Weiß-Weges aufgefunden.

Passanten haben den 70-Jährigen am Gehweg in einem Gebüsch liegend vorgefunden und den Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen zu den Umständen der Verletzungen sind von der Kripo Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen worden.

Der Mann ist am Montag, 25.09.2023, in einem Krankenhaus verstorben. Eine von der Staatsanwaltschaft Landshut angeordnete Obduktion, die am Mittwoch, 27.09.2023, beim Institut für Rechtsmedizin der Universität München durchgeführt wurde, hat nach bisherigem Stand keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung durch Dritte ergeben.

