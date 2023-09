NÜRNBERG / NÜRNBERGER LAND / FÜRTH. (1116) Am kommenden Sonntag (01.10.2023) finden mehrere sich fortbewegende Versammlungen im Großraum Nürnberg sowie der Fränkische Erntedankfestzug 2023 in Fürth statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.



Radsternfahrt

Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr finden mehrere sich fortbewegende Versammlungen mit mehreren hundert Teilnehmern auf folgenden Wegstreckens statt (Radsternfahrt):

11:30 Uhr:

Lauf: Marktplatz - - Friedensplatz - Nürnberger Str. - Luitpoldstr. - Albertistr. - Röthenbacher Str. - Salzburger Str. - Am Winkelsteig - Staatsstraße 2241 - Sulzbacher Str.

Röthenbach: Rückersdorfer Str. - Hubert-Munkert-Platz - Friedrichsplatz - Bahnhofstr. - Bahnhofsplatz - Speckschlagstr. - Ostpreußenstr. - Donauschwabenstr. - Mittelbügweg - Behringersdorfer Str. - Nürnberger Str.

Nürnberg: Laufamholzstr. – Strindbergstr. – Henfenfelder Str. – Schupfer Str. – Happurgerstr. – In der Finstermail – Rehhofstr. – Thäterstr. – Balthasar-Neumann-Str. – Schmausenbuckstr. – Mögeldorfer Plärrer - Ostendstr. – Kressengartenstr. – Wöhrder Talübergang – Wassertorstr. – Prinzregentenufer – Steubenbrücke – Marientorgraben – Lorenzer Str. – Lorenzer Platz

12:30 Uhr:

P+R Parkplatz Langwasser Süd / Glogauer Str. – Julius-Leber-Str. – Dr.-Linnert-Ring – Breslauer Str. – Zollhausstr. – Trierer Str. – Julius-Loßmann-Str. – Katzwanger Str. – Pillenreuther Str. – Calvinstr. – Lutherplatz – Gudrunstr. – Wodanstr. – Schultheißallee – Seminarweg – Dutzendteichstr. – Regensburger Str. – Marientunnel – Königstorgraben –

Königstr. – Nördl. Lorenzer Platz

12:45 Uhr

Fürth: Fronmüllerstraße – Waldstraße – Höfener Straße – Leyher Straße – Sigmundstraße – Fürther Straße

Nürnberg: Südliche Fürther Straße – Am Plärrer – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Gleißbühlstraße – Marienstraße – Lorenzer Straße

13:00 Uhr

Am Wegfeld - B4 /ErlangerStraße - Bucher Str. - Neutorgraben - Splittlertorgraben- Am Plärrer - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Gleißbühlstr. – Marienstraße - Lorenzerstr. – Lorenzerplatz

14:00 Uhr

Lorenzer Platz - Lorenzer Straße - Königstorgraben - Bahnhofplatz - Celtisunterführung - Pillenreuhter Straße - Frankenstraße - Ulmenstraße - Dianaplatz - Frankenschnellweg - An den Rampen - Frankenschnellweg - Maximilianstraße - Fürther Straße - Südliche Fürther Straße - Am Plärrer (eine Umrundung) - Spittlertorgraben - Westtorgraben - Am Hallertor - Maxplatz - Weintraubengasse - Augustinerstraße - Waaggasse – Hauptmarkt



Fränkischer Erntedankfestzug 2023 in Fürth

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr findet im Innenstadtbereich Fürth sowie in der Fürther Südstadt der Fränkische Erntedankfestzug statt. Hierdurch kommt es ab 09:00 Uhr bis etwa 15:00 Uhr zu zeitweisen Verkehrssperren auf folgender Wegstrecke:

Herrnstraße – Schwabacher Straße – Maxstraße – Friedrichstraße – Rudolf-Breitscheid-Straße – Schwabacher Straße – Brandenburger Straße – Königstraße

Insbesondere in der Herrnstraße, Schwabacher Straße, Maxstraße, Friedrichstraße und Königstraße ordnete die Stadt Fürth Haltverbote an. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden von der Polizei abgeschleppt.

Aufgrund des Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehens kommt es in den genannten Zeiträumen im Bereich der oben genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Strecken weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Marc Siegl