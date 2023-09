1669. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und Pkw – Schwabing

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 20:00 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Schwere-Reiter-Straße in Richtung Schleißheimer Straße. An der Einmündung zur Ackermannstraße wollte er nach links in diese einbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein Straßenbahnfahrer mit Wohnsitz in München mit der Trambahn der Linie 12 auf der Schwere-Reiter-Straße in dieselbe Richtung. An der Einmündung zur Ackermannstraße wollte er weiter geradeaus weiterfahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 49-Jährige bei für ihn geltenden Grünlicht in den Einmündungsbereich ein. Für die Trambahn zeigte zu diesem Zeitpunkt der Signalgeber wohl das Zeichen für Halt. Der Trambahnfahrer fuhr in den Einmündungsbereich ein, in Folge dessen es dort zum Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Pkw kam.

Durch diesen Zusammenstoß entgleiste die Trambahn. Es wurde jedoch niemand verletzt. Die Trambahn konnte schließlich durch die Berufsfeuerwehr wieder in die Gleise gezogen werden. Das Trambahngleis sowie der Linksabbiegefahrstreifen der Schwere-Reiter-Straße musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden und es kam dadurch zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1670. Gefährliche Körperverletzung – Westend

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 00:15 Uhr, verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf 110 über eine körperliche Auseinandersetzung die er beobachten konnte. Es wurden direkt mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte zwei verletzte Personen angetroffen werden. Diese wurden von drei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Tätern körperlich angegangen. Die drei Täter flüchteten im Anschluss. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte zunächst keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Einer der verletzten Personen, ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Wolfenbüttel, wurde von einem der unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht und mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde, welche vom Rettungsdienst auf dem Oktoberfest ambulant behandelt wurde. Der zweite Verletzte, ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde von mindestens einem der unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen und erlitt hierbei schwerwiegende Kopfverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 26-Jährigen mit Wohnsitz in München. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München, stellte sich selbstständig bei einer Polizeiinspektion.

Der genaue Tatablauf und das Tatmotiv sind derzeit noch Teil der Ermittlungen. Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gollierstraße, Schießstättstraße, Theresienhöhe (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1671. Pkw-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall mit Lkw; eine Person verletzt – Trudering-Riem

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 16:00 Uhr, sollte im Bereich der Stockholm Straße ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher mit einem Pkw Toyota fuhr, einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem dieser einen gesperrten Bereich befuhr und einen entgegenkommenden Linienbus gefährdet hatte.

Als das Anhaltezeichen gegeben wurde, entzog sich der 18-Jährige der Kontrolle indem er mit hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung diverser Verkehrsvorschriften (unter anderem Rotlicht) über die Selma-Lagerlöf-Straße, die Willy-Brandt-Allee, den De-Gasperi-Bogen auf die Ottendichler Straße fuhr. An der Anschlussstelle zur A 94 verloren die nachfahrenden Beamten den Pkw kurzzeitig aus den Augen und konnten diesen erst wieder an der Kreuzung Ottendichler Straße/Hofbräuallee feststellen.

Hier war der 18-Jährige einem Lkw aufgefahren, welcher auf der Ottendichler Straße fuhr und an der Kreuzung zur Hofbräuallee hielt. Der 18-Jährige flüchtete zu Fuß weiter in Richtung des nahegelegenen Umschlagbahnhofs und konnte hier im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden.

Durch den Zusammenstoß mit dem Lkw wurde die Beifahrerin des 18-Jährigen, eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München, leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw sowie der Anhänger des Lkws wurden leicht beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Pkw war durch Unterschlagung abhandengekommen. Der 18-Jährige wurde wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unterschlagung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde er der Haftanstalt überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Haftrichter zur Entscheidung über die Untersuchungshaft vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1672. Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw; zwei Personen verletzt – Sendling

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in Aschaffenburg mit einem Lkw Mercedes die Garmischer Straße in Richtung Sendling. Auf dem Lkw waren mehrere tausend Bierkästen geladen. Vor diesem fuhr ein 41-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Lkw Mercedes, auf welchen der 62-jähirge Lkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auffuhr.

Infolgedessen lösten sich mehrere volle Bierkästen, welche auf die Fahrbahn stürzten und zerbrachen. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 62-Jährigen und einer 45-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, welche mit einem Pkw Audi auf der linken Fahrspur auf gleicher Höhe fuhr.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der 62-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 45-Jährige blieb unverletzt.

Der Lkw des 62-Jährigen wurde stark beschädigt. Der Lkw des 41-Jährigen sowie der Pkw der 45-Jährigen wurden leicht beschädigt. Zudem wurde im Verlauf des Unfalls eine Wand der Landeshauptstadt München leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 100.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste die Garmischer Straße in Richtung Sendling für circa sechs Stunden komplett gesperrt werden. Auf dem Mittleren Ring kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1673. Einbruch in Kleingartenanlage – Pasing

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 03:15 Uhr, bekam die Polizei über den Notruf durch einen Zeugen die Mitteilung über eine unberechtigte Person in einer Kleingartenanlage. Vor Ort konnte eine männliche Person angetroffen werden. Zudem wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass insgesamt zehn Gartenhäuschen gewaltsam geöffnet und durchwühlt worden waren.

Der 53-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1674. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

Am Donnerstag, 28.09.2023, gegen 01:15 Uhr, befanden sich zwei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren im Bereich des Reichenbachplatzes in einer Trambahn. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Trambahn.

Der 53-Jährige setzte sich neben die beiden Frauen und legte seine Hand auf das unbedeckte Knie der 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Passau. Trotz Aufforderung dies zu unterlassen führte er die Hand weiterhin unter das Dirndl am Oberschenkel entlang. Des Weiteren versuchte er der 20-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ulm an den Oberschenkel zu fassen. Diese wich der Hand allerdings aus. Sie verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Eine sofort eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den 53-Jährigen noch in der Trambahn festnehmen. Um weitere gleichartige Straftaten zu verhindern, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1675. Bilanz der Verkehrssicherheits-Aktion des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 27.09.2023 „sicher.mobil.leben 2023 – Rücksicht im Blick“

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2023 – Rücksicht im Blick“ war es erklärtes Ziel des Bayerischen Innenministeriums sowie der Münchner Polizei,

Verkehrsteilnehmer zu gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Da gegenseitige Rücksichtnahme, sowie die Einhaltung der hierzu erlassenen Vorschriften nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist,

wurden von der Münchner Polizei an Kontrollstellen anlässlich des Aktionstages Verkehrsteilnehmer zu diesem Themenbereich sensibilisiert

und 103 Ordnungswidrigkeiten auch schriftlich geahndet.

Schwerpunkte stellten Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Geschwindigkeitsverstöße, Rotlichtverstöße sowie die sogenannten „Geisterradler“ dar.

Demzufolge wurden unter anderem 35 Geschwindigkeitsverstöße, 29 Rotlichtverstöße und 20 Verstöße aufgrund verbotswidrigen Fahrens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung geahndet.

Die Münchner Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die bestehenden Vorschriften einzuhalten. Nur so ist ein sicheres Miteinander möglich.

Wir werden auch weiterhin für Ihre Sicherheit ein Augenmerk auf gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Verkehrsregeln richten und raten allen Verkehrsteilnehmern: „Gemeinsam sicher ans Ziel! – Rücksicht im Blick!“

1676. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing

Am Montag, 25.09.2023, gegen 21:50 Uhr befand sich ein Mitarbeiter einer jüdischen sozialen Einrichtung auf einem Rundgang um die Einrichtung. Dabei konnte er beobachten, wie aus einer Gruppe vermutlich angetrunkener Männer eine Person einen sogenannten Hitlergruß zeigte und eine antisemitische Äußerung rief.

Die Taten schienen sich nicht gegen eine bestimmte Person zu richten.

Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter alarmierte den Polizeinotruf 110. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Sofortfahndung konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutz) des Polizeipräsidium München übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in Bezug auf diesen Vorfall im Bereich Kaulbachstraße und Ohmstraße Beobachtungen zum Tatablauf oder zum Täter machen können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.