MAINSTOCKHEIM, LKR. KITZINGEN. Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen etwa 00:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr die Mitteilung über den Brand in der Unteren Brunnengasse ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und der örtlichen Feuerwehr aus Mainstockheim stand das Erdgeschoss des betroffenen Wohnhauses bereits in Flammen. Die Floriansjünger konnten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die beiden Bewohner konnten das Haus rechtzeitig über die am ersten Obergeschoss angrenzende Terrasse verlassen und blieben unverletzt.

Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und versucht neben der genauen Schadenshöhe insbesondere die genaue Brandursache zu ermitteln. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.