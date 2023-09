ST2200 / WILHELMSTHAL, LKR. KRONACH. Am Mittwochabend erlag ein 55-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße St2200 bei Wilhelmsthal seinen schweren Verletzungen.

Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 55-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Motorroller des Herstellers Yamaha die Staatsstraße St2200 von Lahm in Richtung Effelter. Der 55-Jährige kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlass. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, der die Beamten der Polizei Kronach bei der Klärung der Unfallursache unterstützte.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Staatsstraße mehrmals gesperrt werden.