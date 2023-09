WAAKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Nachdem ein junger Mann am 27. September 2023 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers fand den 26-Jährigen leider nur mehr tot. Der junge Mann war mit seinem Motorrad mutmaßlich bereits am Abend des 26. September 2023 auf einer Staatsstraße im Gemeindebereich von Waakirchen verunglückt.

Am Mittwochabend (27.09.2023) wurde ein 26-Jähriger aus Egling gegen 18.00 Uhr von Angehörigen als vermisst gemeldet. Das Motorrad des Mannes, eine Aprilia, war ebenfalls nicht da. Überprüfungen der Polizei ergaben, dass dieser sich zuletzt im Bereich von Waakirchen aufgehalten hatte. Zur Absuche des Gebietes wurde auch ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Hubschrauberbesatzung an einem Waldrand, in unmittelbarer Nähe der Staatsstraße 2365 zwischen den Ortsteilen Finsterwald und Hauserdörfl, das Motorrad des 26-Jährigen feststellen. Die am Boden eingesetzten Streifenwagenbesatzungen fanden unweit des Motorrades den Vermissten leider nur mehr tot.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Aprilia-Fahrer, mutmaßlich am Abend des 26. September, in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen mehrere Bäume. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Neben den Beamten der Polizeiinspektion Bad Wiessee befanden sich eine Notärztin, ein Rettungsfahrzeug und mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waakirchen an der Unfallstelle. Die Staatsstraße 2365 musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang komplett gesperrt werden.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II untersucht jetzt die Polizeiinspektion Bad Wiessee die genauen Umstände.