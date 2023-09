TRUNKELSBERG: Am 27.09.23, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2009 von Memmingen in Richtung Trunkelsberg. Er wollte nach links auf die BAB A 96 in Richtung Lindau abbiegen und übersah dabei einen 67-jährigen Motorradfahrer, der ihm aus Richtung Trunkelsberg entgegenkam. Der Kradfahrer konnte nicht mehr reagieren und stieß frontal in die rechte Pkw-Front. Er wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen am gesamten Körper. Er wurde mittels einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter zur Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro. Die Feuerwehren Memmingen und Trunkelsberg waren mit ca. 20 Mann zur Verkehrsabsperrung im Einsatz.

(PI Memmingen)