HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Die Verkehrspolizei Deggendorf trifft neun geschleuste Personen an einer Rastanlage an und stellt einen Lkw als benutztes Fahrzeug fest. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen übernommen.

Am 26.09.2023, gegen 17.45 Uhr, fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf an der Rastanlage Bayerischer Wald Nord neun geschleuste männliche Personen auf. Die neun Männer im Alter von 19 bis 41 Jahren gelangten nach bisherigen Erkenntnissen auf der Ladefläche eines Lkw in das Bundesgebiet. Der 57-jährige Fahrer des Lkw wurde ebenfalls an der Rastanlage festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte dieser jedoch keine Kenntnis von den „blinden Passagieren“ auf der Ladefläche seines Lkw. Diese gelangten offenbar im europäischen Ausland ohne Zutun des Lkw-Fahrers auf die Ladefläche. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizeistation Deggendorf dauern an.

Die neun Männer wurden einer Erstaufnahmeeinrichtung zugeführt.

Veröffentlicht am 27.09.2023, 16.05 Uhr