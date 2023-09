1659. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Obersendling

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Pkw Ford vom rechten Fahrbahnrand der Boschetsrieder Straße an um diese weiter Richtung A 95 zu befahren. Zeitgleich fuhr ein 76-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw VW die Boschetsrieder Straße in selber Richtung. Er befand sich hinter dem Ford.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Hierbei wurde der Pkw des 76-Jährigen ausgehebelt und überschlug sich. Der 31-Jährige fuhr nach dem Zusammenstoß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Der 76-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Beide Pkw wurden stark beschädigt und der Lkw leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000.- Euro.

Die Boschetsrieder Straße musste im Bereich der Unfallstelle für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen. Der 31-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

1660. Fahrradfahrer verstirbt aufgrund Erkrankung – Feldmoching

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 11:45 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Dülferstraße in Richtung Hasenbergl. Nach den ersten Ermittlungen stürzte er dort aufgrund einer akuten Erkrankung.

Zeugen, die den Vorfall mitbekamen, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Mitarbeiter des Rettungsdienstes führten vor Ort intensive notfallmedizinische Maßnahmen durch. Der über 80-Jährige musste auch reanimiert werden. Die Reanimation musste erfolglos vor Ort beendet werden und der Fahrradfahrer verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

1661. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Neuperlach

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 15:20 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Würzburg mit einem Pkw Opel die Heinrich-Wieland-Straße stadteinwärts und bog nach links in die Feichtstraße ein. Zeitgleich fuhr ein 79-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes die Heinrich-Wieland-Straße stadtauswärts.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 79-Jährige und ein mit ihm im Wagen befindlicher Fahrgast, eine 46-Jährige mit Wohnsitz in München, wurden leicht verletzt. Der 38-Jährige und seine Beifahrerin, eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München wurden ebenfalls leicht verletzt. In dem Pkw Opel befand sich zudem ein Säugling, welcher unverletzt blieb.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 14.000.- Euro.

Die Heinrich-Wieland-Straße musste für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei. Der 38-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

1662. Versuchter Trickdiebstahl; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 16:10 Uhr, befand sich ein Mitarbeiter eines Geschäfts vor dem Ladengeschäft. Zu diesem Zeitpunkt wurde er durch eine bislang unbekannte weibliche Person angesprochen um diesen abzulenken. Währenddessen betrat ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in Düsseldorf zunächst unbemerkt das Geschäft und machte sich an einem zu diesem Zeitpunkt geöffneten Tresor zu schaffen.

Die Tat wurde durch einen Polizeibeamten beobachtet, der sich zufällig in diesem Bereich aufhielt. Er konnte die Person vorläufig festnehmen. Die weibliche Person konnte währenddessen unerkannt flüchten.

Der Beamte informierte den Notruf. Die 69-jährige Person wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht, wegen des versuchten Diebstahls angezeigt und nach Durchführung der Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreuzstraße, Josephspitalstraße, Herzog-Wilhelm-Straße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1663. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Hadern

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 18:15 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Guardinistraße als sie an einer Jugendgruppe vorbeiging. Aus dieser Gruppe löste sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, ging auf die 17-Jährige zu und hielt sie fest. Nachdem sie sich befreien konnte und weiterging, lief ihr der 16-Jährige hinterher und fasste ihr ans Gesäß. Des Weiteren beleidigte er sie verbal mit sittlich abwertenden Worten.

Die 17-Jährige verständigte den Polizeinotruf. Eine umgehend anfahrende Streife konnte den 16-Jährigen im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Nach erfolgter Anzeigenerstattung und der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.

1664. Gefährliche Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 01:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München darüber informiert, dass ein 45-Jähriger (US-amerikanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) aufgrund einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden müsse. Die verletzte Person befand sich davor in einem Hotel im Bereich der Landwehrstraße.

Aufgrund der zunächst unklaren Situation wurden direkt mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. In dem Hotel konnten zahlreiche Blutspuren aufgefunden werden. Die Spurensicherung der Münchner Kriminalpolizei wurde verständigt und es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.

Im Laufe der Sachverhaltsabklärung stellte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand heraus, dass der 45-Jährige sich mit seiner 39-jährigen Ehefrau auf dem Heimweg von dem Oktoberfest befand, als er im Bereich der St.-Pauls-Kirche von zwei bislang unbekannten Männern zunächst angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch stach einer der beiden dem 45-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Halsbereich. Danach entfernten sich die beiden unbekannten Männer in unbekannte Richtung.

Da die Verletzung zunächst als nicht so schwerwiegend angenommen wurde, begaben sich der 45-Jährige und die 39-Jährige in das Hotel. Dort stellten sie fest, dass die Wunde stärker blutete und von Angestellten des Hotels wurde der Rettungsdienst verständigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Täterbeschreibung:

Zwei Männer davon einer über 1,80 m groß und helle Haut

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bavariastraße, Pettenkoferstraße, St.-Pauls-Platz, Landwehrstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1665. Versuchter Einbruch – Ramersdorf

Am Mittwoch, 27.09.2023, gegen 01:20 Uhr, konnte ein Anwohner ein klirrendes Geräusch hören und einen bislang unbekannten Täter beobachten, wie dieser vor dem Kellerfenster einer Wohnung in der Nachbarschaft stand. Diese Situation kam ihm verdächtig vor und er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Es wurden direkt mehrere Polizeistreifen zur Tatörtlichkeit geschickt. Eine direkt eingeleitete Fahndung brachte keine Hinweise auf den Täter. An der Tatörtlichkeit konnte ein eingeschlagenes Kellerfenster festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,75 m groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Baggy-Hose mit weißen Seitenstreifen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Woferlstraße, Öttlmairstraße, Hötzlring, Ottobrunner Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.