SCHWABACH. (1114) In der Nacht zum Mittwoch (27.09.2023) erstattete eine Frau Anzeige bei der Polizeiinspektion Schwabach, nachdem es zuvor zu Auseinandersetzungen im häuslichen Umfeld gekommen war. Noch während sich die Frau in der Dienststelle befand, fuhr ihr 45-jähriger Ex-Lebensgefährte auf den Parkplatz der Inspektion und fügte sich dort selbst Verletzungen zu. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.



Die Frau suchte in den Nachtstunden die Polizeiinspektion Schwabach auf, um Anzeige gegen ihren Ex-Lebensgefährten zu erstatten. In den Morgenstunden fuhr der 45-jährige Ex-Lebensgefährte der Frau ebenfalls zur Polizeiinspektion Schwabach.

Einsatzkräfte des Einsatzzuges Schwabach registrierten wenige Minuten darauf das parkende Fahrzeug. Als sich die Beamten dem Auto näherten, stellten sie fest, dass sich der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen mit einem Messer selbst Verletzungen zugezogen hatte. Folglich öffneten die Polizisten das Fahrzeug, holten den 45-Jährigen heraus und übergaben ihn an Einsatzkräfte des verständigten Rettungsdienstes. Diese lieferten den 45-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, entscheidet das Ordnungsamt Schwabach über die Unterbringung in einer Fachklinik.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc