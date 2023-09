GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Dienstag, 26. September 2023, fand die Polizei in einer Wohnung in Geretsried die Leiche einer Frau sowie deren schwerverletzten Ehemann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Mann in dringendem Verdacht, seine Ehefrau getötet und danach versucht zu haben, sich das Leben zu nehmen. Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen gibt es derzeit keine. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt in dem Fall das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizei Weilheim.

Nachbarn hatten am Dienstag (26.09.2023) gegen Mittag um kurz vor 12.00 Uhr Hilferufe aus einer Wohnung im Stadtteil Gartenberg gehört und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung, darin fanden die eingesetzten Polizeibeamten die Leiche einer 76-jährigen Frau und den schwerverletzten Ehemann der Toten. Der 74-Jährige kam unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus, befindet sich nach Auskunft der Ärzte aber nicht in Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen tötete der Mann seine Ehefrau in der Wohnung am Montagabend (25.09.2023) mit einem Messer. Danach versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Weil dies misslang, rief er am nächsten Tag um Hilfe.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizei Weilheim wegen eines Tötungsdelikts gegen den dringend tatverdächtigen 74-Jährigen. Gemeinsam mit Kriminalbeamten der Spurensicherung übernahmen die Ermittler am Tatort die Untersuchungen. Zu den Hintergründen der Tat, insbesondere zum Motiv für das Tötungsdelikt, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.