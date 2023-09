PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am 26.09.2023 fand der bundesweite Aktionstag sicher.mobil.leben unter dem Motto „Rücksicht im Blick“ statt, an dem sich auch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beteiligen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Der Aktionstag hatte zum Ziel, für mehr Rücksicht im Straßenverkehr zu werben. Dazu fanden einerseits Präventionsaktionen statt, andererseits sorgten die Beamtinnen und Beamten auch mit gezielten Schwerpunktkontrollen für die Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, darunter hauptsächlich Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer.

Insgesamt waren im Polizeipräsidium mehr als 150 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Sie führten ein Dutzend Präventionsaktionen durch und errichteten am gestrigen Tag mehr als 70 Kontrollstellen. Bei diesen Kontrollen überprüften sie mehr als 1.900 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, darunter über 750 Radfahrer und etwa 600 Pkw-Fahrer.

Dabei ahndeten die Beamtinnen und Beamten bei den Kontrollen mehr als 700 Verkehrsordnungswidrigkeiten, beispielsweise mehr als 350 Geschwindigkeitsverstöße, 100 Fälle der verbotswidrigen Straßenbenutzung durch Fahrzeuge, rund 50 Verstöße wegen behinderndem Halten oder Parken auf Gehwegen und etwa 40 Fälle von verbotswidrigem Fahren entgegen der Fahrtrichtung. Zudem nahmen die Beamtinnen und die Beamten die Ermittlungen wegen drei Verkehrsstraftaten auf, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In einem Fall stoppten die Beamtinnen und Beamten in Neu-Ulm vor einer Grundschule einen Mann in einem Pkw, der seine Kinder ohne die vorgeschriebenen Kindersitze im Fahrzeug beförderte. Das Besondere: Der Mann war den Polizistinnen und Polizisten bereits einige Tage zuvor wegen des gleichen Verstoßes aufgefallen und belehrt worden. Ihn erwartet nun anlässlich des wiederholten Verstoßes ein erhöhtes Bußgeld.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zieht ein gemischtes Fazit: Zwar ahndeten die Beamtinnen und Beamten überwiegend nur geringfügige Verstöße, allerdings sorgen auch diese vermeintlichen Lappalien für Gefahren im Straßenverkehr, die im schlimmsten Fall einen Verkehrsunfall nach sich ziehen können.

Damit appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, egal ob sie im Straßenverkehr im Fahrzeug, auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind: „Alle teilen sich denselben Raum. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander – und retten Sie damit Leben!“. (PP Schwaben Süd/West)

