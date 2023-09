ERLANGEN. (1111) Am Mittwochmorgen (27.09.2023) löste eine Bombendrohung am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen Büchenbach einen größeren Polizeieinsatz aus. Der Schulbetrieb wurde für den Tag eingestellt.



Das Gymnasium in der Dompfaffstraße erreichte am Morgen noch vor Schulbeginn eine Bombendrohung. Die wenigen bereits anwesenden Schülerinnen und Schüler verließen das Schulgebäude, welches im Anschluss durch Kräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt abgesperrt wurde. Sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sammelten sich daraufhin im Bereich des Steinforstgrabens.

Der Gebäudekomplex wurde von den Einsatzkräften mit Unterstützung von Diensthundeführern betreten und durchsucht. Gegen 09:45 Uhr konnte die Absuche ergebnislos beendet werden.

Die Schulleitung entschloss frühzeitig, den Schulbetrieb für den heutigen Mittwoch einzustellen. Sowohl durch die Schule, als auch durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt findet eine Nachbetreuung der Schülerinnen und Schüler statt.

Der Urheber der Drohung ist bislang unbekannt. Die Beamtinnen und Beamten der Erlanger Polizei haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Der Täter oder die Täterin muss neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der ‚Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten‘ (§126 StGB) auch damit rechnen, dass ihm oder ihr die entstandenen Kosten des Einsatzes auferlegt werden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc