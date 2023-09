MINDELHEIM. Am 26.09.23, kurz nach Mittag, befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die B16 in nördlicher Richtung. Auf Höhe Lohhof verlor er, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einer entgegenkommenden 57-jährigen Pkw-lenkerin jeweils linksseitig zusammen. Da die Kollision nicht komplett frontal erfolgte, kamen beide Unfallbeteiligte nach erstem Stand glimpflich davon und wurden nur leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die Staatsstraße wurde auf Höhe Lohhof gesperrt und der Verkehr über Westernach umgeleitet. Die Ermittlungen zu Schadenshöhe und Unfallursache dauern noch an. (PI Mindelheim)

