WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Um Zeugenhinweise bittet die Kriminalpolizei Weilheim nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in Wolfratshausen am frühen Dienstagmorgen, 26. September 2023.

Ein bislang Unbekannter schlug am frühen Dienstagmorgen (26.09.2023), mutmaßlich gegen 03.50 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand auf die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in Wolfratshausen ein. Weil die Glasscheibe dabei nicht vollständig zu Bruch ging, gelangte der Täter nicht in die Geschäftsräume, um Beute zu machen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 5.000 Euro. Der Täter entfernte sich vom Untermarkt vermutlich in Richtung Bahnhofstraße.

Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahmen am Tatort die ersten Ermittlungen. Inzwischen werden diese vom zuständigen Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Weilheim fortgeführt. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise von Zeugen:

Wer hat in der Nacht auf Dienstag (26.09.2023), insbesondere in den frühen Morgenstunden, verdächtige Personen bzw. Geräusche im Bereich des nördlichen Untermarktes wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0881) 6400 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim zu melden.