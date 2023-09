2173 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wertingen - Am 25.09.2023 um 18:15 Uhr war eine 72-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw im Stadtbereich von Wertingen unterwegs.

Hierbei befuhr sie die Alemannenstraße in Fahrtrichtung Ebersberg. Im Kreuzungsbereich Alemannenstraße Ecke Bauerngasse geriet sie zu weit nach links und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 59-Jährigen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden jeweils im Frontbereich beschädigte, wobei der Gesamtschaden auf ca. 3000,- Euro geschätzt wird. Die beiden Fahrzeugführer blieben hierbei unverletzt. Die hinzugezogenen Beamten konnten bei der Unfallaufnahme bei der 72-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein Vortest ergab hier einen Wert von ca. 1,5 Promille.

Die Dame musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein bei der Polizei belassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

2174 - Unter Drogeneinfluss mit gefälschtem Führerschein

Dillingen - Am 25.09.2023 um 15:00 Uhr fiel einer Zivilstreife in der Hildegardstraße in Dillingen ein Pkw mit auffälliger Fahrweise auf. Der Pkw wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten hierbei feststellen, dass der vom 28-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte Führerschein gefälscht war. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorhergehenden Drogenkonsum. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von THC. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der festgestellten Verstöße unterbunden und er Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

2175 - Reh in Wildgehe erschossen

Aichach (OT Unterschneitbach) - Am 25.09.23 stellte der Eigentümer eines Wildgeheges in der St.-Emmeran-Straße gegen 09:00 Uhr ein totes Reh auf dem Areal fest. Wie sich herausstellte wurde das Tier in der vorangegangenen Nacht durch einen Unbekannten angeschossen. Laut derzeitigen Erkenntnissen wurde das Reh durch den Schuss nicht sofort getötet sondern erlag erst im Laufe der Nacht seinen Verletzungen. Die PI Aichach ermittelt u.a. wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

2176 - Betrunkener Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Autobahn A8/AS Neusäß-Adelsried/FR Stuttgart - Am Montag (26.09.2023), gegen 15:15 Uhr, wurde eine zivile Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg auf der A8 bei der Anschlussstelle Neusäß und Adelsried auf einen rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer aufmerksam.

Ein Pkw-Fahrer überholte hier mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts und scherte knapp vor diesen ein, so dass diese stark abbremsen mussten um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Im Anschluss entzog sich der Fahrzeugführer der Polizeikontrolle und konnte im Rahmen einer Fahndung ermittelt werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser vermutlich zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun unter anderen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Verkehrspolizei Augsburg bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise auf mögliche Geschädigte, die durch den Pkw-Fahrer beeinträchtigt oder gefährdet worden sind. Bei dem Fahrzeug des Beschuldigten handelt es sich um einen weißen Seat Leon.

Hinweise können direkt der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter 0821/323-2040 telefonisch mitgeteilt werden.