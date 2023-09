Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

AHORN, LKR. COBURG. Am Montagabend hatte ein 49-Jähriger derart auf seine Mutter eingeschlagen, dass diese mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus musste. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann.

Aus unbekanntem Grund ging am Montagabend, gegen 23.25 Uhr, ein 49-Jähriger auf seine 87-jährige Mutter los. Der Mann attackierte sie in ihrer Wohnung derart mit Schlägen, dass die Frau schwere Kopfverletzungen davontrug. Ein Rettungswagen fuhr die 87-Jährige in ein Krankenhaus. Das genaue Verletzungsbild werden die Untersuchungen erbringen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte besteht mittlerweile keine Lebensgefahr mehr.

Der Bruder des 49-Jährigen war aufgrund der lauten Geräusche aus der mütterlichen Wohnung aufmerksam geworden und wollte sich deshalb Gewissheit verschaffen. Als er die Wohnung betrat, traf er dort auf seinen Bruder und seine schwerverletzte Mutter. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 49-jährigen Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter am Dienstag Haftbefehl gegen den Mann. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts strafrechtlich verantworten und befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Beweggründe des 49-Jährigen für seine Tat sind bislang immer noch unklar.