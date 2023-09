Diebstahl aus Gaststätte – Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend ging ein bislang Unbekannter in eine Gaststätte in der Goldbacher Straße und entwendete ein Mobiltelefon sowie einen Geldbeutel. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.



Gegen 18:00 Uhr betrat ein Unbekannter Mann die Gaststätte "Bistro 19" in der Goldbacher Straße und ging wortlos auf die Toilette. Der Mann konnte unbemerkt in den Aufenthaltsraum der Gaststätte gelangen und entwendete ein Mobiltelefon sowie den Geldbeutel der Servicekraft.



Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 25 Jahre alt

Schlank, ca. 175 cm groß

Blaue Augen

Bekleidet mit einem Hellblauen Pullover der Marke "Adidas"

Trug eine schwarze Umhängetasche

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.



Verkehrskontrolle auf A3 - 28-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend geriet ein 28-Jähriger auf der A3 ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen, zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.



Die Streife der Verkehrspolizei stoppte den Mann gegen 20:45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem konnten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einem positiven Vortest musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Bei einem 41-jährigen Mitfahrer konnte die Polizei zudem Betäubungsmittel sicherstellen. Auch er muss sich nun einem Strafverfahren wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln stellen.



Auseinandersetzung in Fasanerie – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bereits am 13. September wurde eine 29-jährige Frau durch einen Unbekannten geschlagen. Zuvor hatte dieser bereits eine Gruppe von Schülern belästigt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.



Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen belästigte der Unbekannte am 13. September gegen 11:00 Uhr in der Fasanerie zunächst eine Gruppe von Schülern, packte hierbei eine 12-Jährige am Arm und schlug dieser gegen den Hals. Eine 30-jährige sprach den Unbekannten auf sein Verhalten an und wurde daraufhin ebenfalls von diesem geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.



Er kann wie folgt beschrieben werden:

trug eine rote Jacke

führte blau-roten Rucksack mit sich

schwarzer Bart

Die 30-Jährige wurde leicht verletzt und wurde nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 12-jährige Schülerin hatte Schmerzen im Halsbereich.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein grauer Hyundai an der Fahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Röntgenstraße.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde ein blauer Touran, welcher in der Bavariastraße parkte, am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag zwischen 08:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein silberner Golf an der Fahrerseite beschädigt. Der Pkw parkte auf einem Kundenparkplatz in der Nebensteingasse.



NILKHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag wurden beide Fensterscheiben vom Bürgerhaus im Mergenbaumplatz beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Samstag 22:15 Uhr und Sonntag 11:45 Uhr wurde in der Lindenstraße ein Versicherungskennzeichen entwendet.



SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein grauer Hyundai an der Frontstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf dem Lidl Parkplatz in der Bahnhofstraße.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagmorgen gegen 04:50 Uhr wurde ein weißer Citroen C1 beschädigt. Das Fahrzeug parkte im Mittelgewann und wurde an der Seitenscheibe sowie an der Fahrertüre zerkratzt.



KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagabend zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde ein Blumenkübel in der Frankenstraße vom Mauersims geworfen, welcher dadurch zerstört wurde.



BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" aus einem Hof in der Krummgasse entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.



Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der Seitenspiegel eines LKWs beschädigt. Dieser parkte auf der Rastanlage Süd bei den LKW-Stellplätzen.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend touchierte dein Sattelhänger einen schwarzen Volvo an dessen linken Heck.



HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2307 bei der Anschlussstelle Hösbach zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Abbiegevorgang kam eine Unbekannte Frau leicht von ihrer Fahrspur ab. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein 18-jähriger Mann ausweichen und touchierte die rechtsseitig aufgestellte Schutzplanke. Die ca. 30-35 Jahre alte Frau bog an der Stachus Kreuzung in Richtung Weyberhöfe ab. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000€ aktuell geschätzt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.