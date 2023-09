WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Von vier Unbekannten wurde ein junger Mann am frühen Dienstagmorgen, 26. September 2023, in Waldkraiburg überfallen, bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld gezwungen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Eigenen Angaben zufolge war das spätere Opfer, ein 19-Jähriger, am Dienstagmorgen gegen 06.20 Uhr zu Fuß in der Adlergebirgsstraße unterwegs. Als er durch die Parkanlage in Richtung der Dieselschule ging, kamen ihm bei einer Fußgängerampel vier dunkel gekleidete Personen entgegen. Zwei davon bedrohten den 19-Jährigen mit Messern, die beiden anderen stellten sich hinter das Opfer. Der Geschädigte wurde zur Herausgabe von Wertsachen und seines Geldbeutels mit Bargeld gezwungen. Die vier Täter flüchteten dann mit der Beute, die einen Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich hat.

Das Opfer konnte folgende Täterbeschreibungen abgeben:

Alle 4 Täter sollen arabischer Herkunft und ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, alle trugen schwarze Trainingsanzüge mit Kapuzen, welche sie in ihr Gesicht gezogen hatten und Handschuhe. Drei der Täter trugen schwarze Schuhe, einer trug weiße Sportschuhe der Marke „Nike“.

Das Fachkommissariat K2 der Kripo Mühldorf am Inn ermittelt jetzt in dem Fall wegen räuberischer Erpressung gegen die bislang unbekannten Täter. Dabei hoffen die Beamten auch um Hinweise aus der Öffentlichkeit:

Wer hat am Dienstagmorgen (26.09.2023) in der Zeit zwischen etwa 06.20 und 06.35 Uhr im Bereich des Tatorts in der Parkanlage an der Adlergebirgsstraße Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Kriminalpolizei aufgrund der Täterbeschreibungen Hinweise zu deren Identitäten geben?

Wer kann sonstige Angaben in dem Fall machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn zu melden.