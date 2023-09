Stellvertretend für die sechs Ausbildungsstandorte der Bayerischen Bereitschaftspolizei begrüßte am Montag, 25.09.2023 Staatsminister Joachim Herrmann rund 150 junge Beamtinne und Beamte, die ihre zweieinhalbjährige Ausbildung beim 71. Ausbildungsseminar der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung begonnen hatten. Im Jahr 2023 wurden in Bayern somit insgesamt 1.600 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, davon allein rund 860 im September. Damit befinden sich aktuell über 4.100 angehende Beamtinnen und Beamte der Bayerischen Polizei in der Ausbildung beziehungsweise im Studium.

Eröffnet wurde die Veranstaltung in der BePo in Suzbach-Rosenberg durch den Abteilungsführer, LPD Messer, der die zahlreichen Ehrengäste, herzlich in den Liegenschaften der VII. BPA begrüßte. Vor allem aber gratulierte er den jungen Beamtinnen und Beamten zu ihrem „ersten Schritt in die große Polizeifamilie“. In der anschließenden Rede des Staatsministers, blickte dieser voller Zuversicht auf die zukünftige Entwicklung der Polizei im Freistaat. „Mit diesem Personalplus können wir nach Ausbildungsende die Polizeidienststellen in ganz Bayern verstärken. Die Zahl der Neueinstellungen wird sich auch in nächster Zeit auf hohem Niveau bewegen", betonte Innenminister Herrmann.

Dank des festlichen Rahmens fanden sich im Nachgang vielerorts die Gelegenheit für Gespräche zwischen lokalen und überregionalen Vertretern der Politik, etlichen Ehrengästen und unseren Kolleginnen und Kollegen.