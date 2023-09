ELSENDORF, OT RATZENHOFEN, LKR. KELHEIM. Am 25.09.2023 kam es zu einem Brand einer Hopfentrocknungsanlage im Ortsteil Ratzenhofen. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden.

Der Notruf erreichte die Polizeieinsatzzentrale um 10.21 Uhr. Sofort alarmierte Feuerwehrkräfte konnten den Brand schließlich gegen 12.45 Uhr löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus konnte zwar verhindert werden, dennoch wurde es leicht in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Personen wurden aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, konnten dies aber noch am selben Tag wieder verlassen.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Nach ersten vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 250.000 Euro. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine Brandlegung vor, weshalb aktuell von einem technischen Defekt auszugehen ist.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.09.2023, 13.45 Uhr