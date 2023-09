Wiesnbericht

1652. Sexuelle Belästigungen

Fall 1:

Am Sonntag, 24.09.2023, beobachteten Berliner Taschendiebfahnder gegen 23:00 Uhr im Bereich der Matthias-Pschorr-Straße einen 28-Jährigen (Wohnsitz in München), der sich einer 24-jährigen Wiesnbesucherin aus Hamburg näherte und sein entblößtes Geschlechtsteil am Gesäß der Frau rieb. Die Frau bemerkte dies.

Der 28-Jährige wurde von den Taschendiebfahndern festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Er war zur Tatzeit nüchtern. Er wurde angezeigt aufgrund des sexuellen Übergriffs. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige entlassen.

Fall 2:

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 00:30 Uhr, beobachteten Beamte der Wiesnwache einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in Landsberg am Lech dabei, wie er durch den vollbesetzten Biergarten eines Festzeltes lief und dabei immer wieder mit seiner Hand an die Gesäße von weiblichen Gästen fasste. Der 29-Jährige war in Begleitung eines 21-jährigen Bekannten, der sich daran nicht beteiligte.

Der 29-Jährige setzte seine Handlungen im Festzelt und anschließend auf der dortigen Empore fort, bevor er am Ausgang durch die Beamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht wurde.

Bei dem 21-Jährigen konnte kein strafbares Handeln erkannt werden. Es wurden lediglich seine Personalien als Zeuge festgestellt. Der 29-Jährige wurde nach Erstellung der Anzeige aufgrund sexueller Belästigung von der Wiesnwache aus entlassen.

1653. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz – Oktoberfestgelände

Fall 1:

Am Samstag, 23.09.2023, wurde gegen 17:10 Uhr ein 23-jähriger Italiener an einem Eingang des Oktoberfestes einer Kontrolle unterzogen. Zivile Beamte beobachteten abgesetzt, wie der Mann eine kleine Plastiktüte hinter sich auf den Boden warf. In der Plastiktüte befand sich eine weiße pulverartige Substanz, bei der es sich um wenige Gramm Kokain handelte.

Der 23-Jährige wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Nach richterlicher Vorführung wurde er vom Polizeipräsidium München aus entlassen.

Fall 2:

Am Sonntag, 24.09.2023, beobachteten Beamte der Wiesnwache gegen 14:45 Uhr einen Mann, wie dieser konspirativ etwas aus seiner Zigarettenschachtel nahm. Sie kontrollierten den 28-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau daraufhin. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten einige Gramm in Briefchen verpacktes Kokain und einige Gramm Amphetamin. Aufgrund des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, wurde der 28-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft richterlich vorgeführt. Die Haftstrafe wurde unter Festsetzung einer Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.

Fall 3:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 22:00 Uhr, wurde Kriminalbeamten der Wiesnwache mitgeteilt, dass ein 55-jähriger Wiesnbesucher auf der Toilette eines Festzeltes mutmaßlich Betäubungsmittel konsumiert hätte. Der Schweizer Tourist wurde von den verständigten Beamten einer Kontrolle unterzogenen. Er Mann führte verpacktes Kokain mit sich und einen als Ziehröhrchen gerollten 100 Euro Schein. Seine 36-jährige Freundin, ebenfalls mit Wohnsitz in der Schweiz, hatte ebenfalls eine kleine Menge Kokain bei sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde der 55-Jährige nach Leistung einer Sicherheitszahlung von 15.000 Euro zusammen mit seiner Freundin entlassen.

In allen drei Fällen führt das Fachkommissariat 83 (Rauschgiftkriminalität) die abschließenden Ermittlungen.

1654. Erfolge der Taschendiebfahndung

Fall 1:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 20:00 Uhr, fiel Taschendiebfahndern aus München ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München auf, der sich über das Oktoberfestgelände bewegte. Die Beamten hatten den Verdacht, dass er sich nach Diebstahlsgelegenheiten umsah. Im weiteren Verlauf beobachteten die Fahnder, wie sich der 32-Jährige einem offensichtlich stark alkoholisierten Wiesnbesucher näherte.

Dieser 27-jährige Besucher aus dem Main-Taunus-Kreis saß vor einem Festzelt auf dem Boden und hatte sein Mobiltelefon in der Hand. Unvermittelt nahm er dem 27-Jährigen das Handy ab und entfernte sich zügig vom Tatort. Er wurde von den Fahndern vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wurde der 32-Jährige entlassen.

Fall 2:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 20:00 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Berlin einen 45-jährigen Senegalesen dabei, wie er durch ein Festzelt ging und Ausschau nach Diebstahlsgelegenheiten hielt. Im weiteren Verlauf beobachteten die Fahnder, wie sich der Tatverdächtige innerhalb nur weniger Minuten insgesamt fünf männlichen Festzeltbesuchern näherte und versuchte, aus deren Hosentaschen Wertgegenstände zu entwenden.

Die Fahnder nahmen der 45-Jährigen vorläufig fest. Der 45-Jährige (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurde angezeigt und danach dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Fall 3:

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 21:30 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Berlin einen 28-Jährigen (Mauretanischer Staatsangehöriger) bei einem Taschendiebstahl, bei dem eine 21-Jährigen aus der Schweiz bestohlen wurde.

Als die Fahnder den Taschendieb festnehmen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand, indem er nach den Beamten mit Händen und Füßen schlug. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Mit Unterstützung von Sicherheitsmitarbeitern konnte der 28-Jährige fixiert und aus dem Festzelt gebracht werden. Dort konnte das Diebesgut (ein Handy), das der 21-jährigen entwendet wurde, bei ihm aufgefunden werden. Zudem konnten die Beamten weiteres Diebesgut ausfindig machen, unter anderem ein Mobiltelefon einer 57-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, das kurz zuvor in einem anderen Festzelt ebenfalls entwendet worden war.

Der 28-Jährige (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Fall 4:

Am Montag, 25.09.2023, gegen 22:40 Uhr, beobachten Taschendiebfahnder aus München in einem Festzelt einen 37-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, wie er sich verdächtig durch die Menschenmenge bewegte und offensichtlich Ausschau nach Diebstahlsgelegenheiten hielt. Im weiteren Verlauf entwendete der 37-Jährigen einen Pullover.

Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte zudem ein Maßkrug ohne Banderole, als auch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Der 37-Jährige wurde angezeigt wegen des Diebstahls und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige entlassen.

1655. Staatsschutzrelevantes Delikt

Am Montag, 25.09.2023, gegen 22:10 Uhr, befand sich eine Einsatzgruppe der Wiesnwache am Haupteingang des Oktoberfestes. Sie wurden auf eine männliche Person aufmerksam, die lautstark eine Grußformel rief, die einen inhaltlichen Bezug zur NS-Zeit hatte. Das Rufen bekamen viele Personen mit.

Der 28-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg, der auf die Beamten alkoholisiert wirkte, wurde angehalten und kontrolliert. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis für das Oktoberfestgelände ausgesprochen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1656. Gefährliche Körperverletzungen

Fall 1:

Am Montag, 25.09.2023, gegen 22:30 Uhr, schlugen zwei Brüder (22 und 25 Jahre alt aus Großbritannien) zusammen auf einen 25-jährigen am Boden liegenden Wiesnbesucher ein. Während der Tatausführung hatte der 22-Jährige einem Korkenzieher dabei und schlug damit gegen die rechte Gesichtshälfte des 25-Jährigen. Der 25-Jährige erlitt durch die Schläge mehrere Verletzungen, darunter auch an einem Auge.

Beide britische Wiesnbesucher konnten durch Beamte der Wiesnwache festgenommen werden. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang noch unbekannt.

Der 25-Jährige mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die britischen Brüder wurden angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird der Ermittlungsrichter über die Haftfrage entscheiden.

Fall 2:

Am Montag, 25.09.2023, gegen 21:30 Uhr, kam es in einem Festzelt aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und einem 22-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Oberallgäu.

Im Zuge der Streitigkeit wurden zunächst mehrere Maß Bier verschüttet. Anschließend warf der 26-Jährige eine Gabel gezielt auf den 22-Jährigen, wodurch dieser eine Wunde am Hinterkopf erlitt. Diese musste durch den Sanitätsdienst versorgt wurde.

Der 26-Jährige wurde festgenommen, zur Wiesnwache gebracht und nach einer Anzeigenerstattung wegen gefährlicher Körperverletzung wieder entlassen.

1657. Sexualdelikt

Am Montag, 25.09.2023, gegen 21:00 Uhr, wurden Beamte der Wieswache im Bereich der Anlieferstraße von einem 18-jährigen Wiesnbesucher mit Wohnsitz in Niedersachsen angesprochen, der mitbekommen hatte, dass ein 51-jähriger US-Amerikaner in den Toilettenanlagen eines Festzeltes männliche Personen beim Urinieren gefilmt hatte.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden. Zahlreiche Bilder und Videos der Geschlechtsteile von verschiedenen Männern konnten bei der Durchsicht seines Mobiltelefons festgestellt werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass diese Videos auf einem Nachrichtendienst geteilt wurden. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt. Der 51-Jährige wurde zur polizeilichen Sachbearbeitung zum Polizeipräsidium München gebracht. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er von dort aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen aufgrund einer Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.

1658. Körperverletzungsdelikt durch Schausteller

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde eine Einsatzgruppe der Wiesnwache zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einem Fahrgeschäft gerufen. Ein 56-jähriger Standbetreiber war aus bislang noch nicht geklärter Ursache unvermittelt auf einen 53-jährigen Schausteller losgegangen und versuchte diesen zu schlagen. Der 53-Jährige war zu diesem Zeitpunkt am Kassenhäuschen, wo sich auch die Steuerungseinheit des Fahrgeschäfts befand. Durch sein aggressives Verhalten traf der 56-Jährige den Notknopf.

Unbeteiligte Zeugen, darunter auch der 27-jährige Sohn des Schaustellers, griffen in diese Situation ein. Beim Eintreffen der Beamten der Wiesnwache saß der 56-Jährige bereits am Boden vor dem Kassenhäuschen. Er war nicht orientiert und eine verständliche Kommunikation war mit ihm nicht möglich. Er wurde auf der Sanitätswache behandelt und danach aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus untergebracht.

Dem 53-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro an seinem Fahrgeschäft. Sein Sohn wurde leicht verletzt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.