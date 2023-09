REDWITZ A.D. RODACH, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte brachen am vergangenen Donnerstagnachmittag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Redwitz a. d. Rodach ein. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Nachmittag des 21. September, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in der Siemensstraße. Beide Male hebelten die Einbrecher die Wohnungstüre auf und durchwühlten die Möbel. Den beiden Bewohnern, einem 82-Jährigen und einer 62-Jährigen, stahlen sie jeweils Bargeldbeträge in niedriger vierstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Siemensstraße gesehen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450.